A Ercolano in strada contro il racket,volantini ai commercianti

La città degli Scavi scende in piazza per ribadire il suo 'no' alla richiesta di tangenti. E lo fa giovedì 7 dicembre a partire dalle 10.00 quando, dall'ingresso del Parco archeologico di corso Resina, rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e forze dell'ordine, dell'associazione antiracket percorreranno le vie del centro per consegnare ai commercianti l'adesivo simbolo della lotta al pizzo. Agli esercenti i soci dell'Antiracket daranno anche volantini con il numero di telefono della FAI (081 - 5519555) istituito per ricevere richieste di aiuto.

"Manteniamo alta l'asticella della legalità. Facciamo sentire, ancora una volta, la vicinanza delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della magistratura al tessuto commerciale e imprenditoriale della città di Ercolano. Perché indietro non si torna e quel passato pieno di camorra, paura, violenza e insicurezza non ci appartiene più", dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci, alla vigilia della passeggiata antiracket organizzata in collaborazione con l'associazione FAI Antiracket. "A Natale la criminalità organizzata era tra i negozi a chiedere il pizzo, adesso ci sono le istituzioni".

Per Pasquale Del Prete, presidente dell'Associazione Fai Antiracket di Ercolano, "il modello Ercolano si basa sulla fiducia. Una fiducia che ci ha consentito di avere la forza di reagire. Solo restando uniti e lavorando per un comune obiettivo possiamo sconfiggere la criminalità organizzata. Non diamo mai niente per scontato, le conquiste richiedono impegno e sacrificio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA