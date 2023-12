Stellantis, Pomigliano continuerà a produrre la Panda

Lo stabilimento di Pomigliano continuerà a produrre la Panda. Lo precisa Stellantis. "Riteniamo che l'attuale modello della Panda soddisfi appieno le esigenze di mobilità di un'ampia fascia di utenti, soprattutto italiani. Per questo motivo, non la consideriamo in concorrenza con il modello che vedrà la luce in Serbia, che sarà su un'altra piattaforma e posizionato in modo diverso dall'attuale in quanto la Panda sta diventando una famiglia, come lo è per 500". Lo precisa Stellantis in merito alle preoccupazioni dei sindacati sulla produzione della Panda elettrica in Serbia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA