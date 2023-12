Il Pulcinella Film fest premia Giacomo Rizzo

Va a Giacomo Rizzo, da 75 anni sulla scena, il premio alla carriera dell'ottava edizione del Festival della Commedia, il Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo che si terrà da domani al 10 dicembre ad Acerra nel Castello dei Conti.

L'attore che ha incrociato miti del cinema come Jack Lemmon, Burt Lancaster, Totò, recitato tra i tanti per Billy Wilder, Pier Paolo Pasolini e Paolo Sorrentino, sarà ospite alla Casa del Cinema e delle Arti giovedì 7 dicembre alle 18.30. Tra gli ospiti anche i protagonisti della factory Casa Surace (4 dicembre),Giovanna Sannino di "Mare Fuori" (5 dicembre), Lello Musella (6 dicembre), Simone Schettino (8 dicembre). Il Gala di premiazione il 9 dicembre alle 20.30 avrà come madrina Anna Falchi. Il Pulcinella FilmFest, con il sostegno del Ministero della Cultura, voluto dal Comune di Acerra, aprirà i battenti alle 18.30 al Teatro Italia. Presso la Biblioteca del Cinema e delle Arti del Mezzogiorno verrà inaugurata la mostra "Gina Lollobrigida: La Grande Diva Italiana", in collaborazione con il Social World Film Festival. Il programma prevede ogni giorno alle 16.30 le proiezioni a ingresso gratuito dei lungometraggi in concorso nella selezione ufficiale nella Casa del Cinema e delle Arti: martedì 5 dicembre c'è "La Perfezione" di Brando Improta con il regista in sala, mercoledì 6 dicembre "Una risata ci salverà" di Michelangelo Gregori e "Fame di mezzanotte" di Federico Imola, giovedì 7 dicembre "New Life" di Ivan Polidoro, e venerdì 8 dicembre "You are not Ivan Gallatin" di Pablo Martin Torrado. A decretare il vincitore la giuria composta da studenti. Completano il programma quindici cortometraggi nella Selezione Ufficiale, otto invece le opere per la sezione School, qundici cortometraggi per la Selezione Smile e tre i lavori Fuori Concorso, centinaia i titoli iscritti al 'mercato della commedia' provenienti da 11 nazioni. Disponibili in streaming il Virtual Reality Tour- il museo di Pulcinella e il cortometraggio di animazione dedicato a Federico Fellini con la voce di Valerio Caprara e le foto dell'Archivio Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia.



