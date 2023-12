ANSA/ Tris al Franchi, la Fiorentina domina la Salernitana

Dopo quello ottenuto giovedì in Conference League sul Genk che l'avvicina alla qualificazione diretta agli ottavi la Fiorentina ritrova il successo anche in campionato battendo per 3-0 la Salernitana al Franchi e arrivando a quota 102 gol nell'anno solare 2023, record nella storia del club. Il risultato avrebbe potuto essere ancora più rotondo se non ci fossero state le parate di Costil che però nulla ha potuto sul rigore realizzato in apertura da Beltran (primo gol in A), sulla magia di Sottil e nella ripresa sul sinistro preciso di Bonaventura, arrivato a quota 6 in campionato. I campani, in evidente difficoltà e sempre ko in cinque confronti a Firenze, si sono resi pericolosi solo con Ikwuemesi che all'inizio del secondo tempo ha colpito la traversa. La squadra viola ha sempre avuto il pieno controllo del match e grazie alla vittoria odierna, peraltro ottenuta senza Nico Gonzalez (rimasto in panchina) ha superato in classifica il Bologna fermato a Lecce. L'esclusione dell'esterno argentino è stato il cambio più vistoso deciso da Italiano, ma non l'unico considerando che rispetto alla gara di coppa ne ha avvicendati in tutto otto: dentro fra gli altri Kayode (di nuovo titolare dopo oltre un mese), Milenkovic, Ranieri, Sottil e Bonaventura, recuperato dopo l'affaticamento muscolare. Nel ruolo di centravanti l'ha spuntata Beltran, mentre Nzola per la seconda gara di fila ha iniziato in panchina subentrando nella ripresa. Più conferme che sorprese nella Salernitana: Inzaghi ha rilanciato Fazio e nonostante il recupero di Dia ha dato fiducia in avanti a Ikwuemesi sostenuto da Kastanos e Candreva autori dei gol-vittoria contro la Lazio. La partita si è indirizzata nel migliore dei modi per i viola che dopo 6' erano già avanti grazie al rigore realizzato da Beltran: in assenza del connazionale Gonzalez, specialista dal dischetto, è toccato ad un altro argentino battere il penalty assegnato per un intervento di Fazio su Arthur. La Fiorentina ha continuato a spingere approfittando delle evidente difficoltà degli avversari e dopo averlo sfiorato con Ikoné (paratona di Costil) ha raggiunto il raddoppio con una magia di Sottil, al primo centro stagionale in campionato: il figlio d'arte non segnava in A dal gennaio 2022 e ha festeggiato portandosi l'indice al naso a zittire le critiche di cui è stato bersaglio negli ultimi tempi.

La squadra di Italiano non si accontentava e continuava a macinare gioco e occasioni costringendo la Salernitana a stare nella propria metà campo: Ikoné ciccava il tris, Mazzocchi rischiava l'autogol (il proprio portiere toglieva il pallone sulla linea), Beltran andava a caccia della doppietta. L'unica possibilità per provare ad accorciare i campani la sciupavano nel finale di tempo vanificando una punizione dal limite e andavano vicinissimi al gol a inizio ripresa colpendo la traversa con un colpo di testa di Ikwuemesi, l'unica vera occasione di un match giocato da subito in salita. Inzaghi ha effettuato tutti i cambi ma il verdetto era ormai deciso anche perché la Fiorentina non allentava la presa e centrava il tris con Bonaventura, al 6° gol in campionato, record in maglia viola. Unico neo della gara i cori di discriminazione territoriale intonati dai tifosi della curva Fiesole.



