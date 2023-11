Ruba merce per 20 mila euro, identificato e denunciato

Un 24enne di Avellino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dagli agenti della Squadra Mobile compiuto ai danni di un bar tabacchi di una stazione di servizio di Avellino. La pattuglia della Polizia di Stato lo ha fermato nei pressi della sua abitazione e dopo una serie di controlli ha scoperto, occultati all'interno di sacchi usati per lo smaltimento dei rifiuti, la merce trafugata: stecche di sigarette, disposizioni elettronici, accendini e numerosi pacchi di gratta e vinci ancora sigillati, per un valore di venti mila euro.



