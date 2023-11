Nuova Orchestra Scarlatti, domani 'Promenade Performance'

"Promenade Performance" è il titolo del nuovo appuntamento di "Musiche al crocevia-Anniversari della musica italiana del XX secolo", rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti sostenuta dal MIC, che si terrà domani, 21 novembre, alle ore 20, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, a Napoli.

In programma pagine cameristiche di Goffredo Petrassi, Igor Stravinskij, Luciano Berio e altri, animate dai Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti, con protagonisti in scena il violista Piero Massa, che ha collaborato come prima viola con diverse orchestre, dal San Carlo di Napoli alla Scala di Milano; e il clarinettista Luca Cipriano, membro stabile della N.O.S. che collabora anche con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di S.

Cecilia di Roma e la Lucerne Festival Orchestra.

Il concerto sarà preceduto alle 19 dalla conversazione "Dall'etnomusicologia alla popular music. Nuove prospettive di ricerca" con Simona Frasca, giornalista, saggista (suo il recente Mixed by Erry, 'menzione speciale' al Premio Napoli 2023, da cui è stato tratto l'omonimo film), docente nella Federico II.

Programma: di Goffredo Petrassi, protagonista del XX secolo che ha replicato alle avanguardie del secondo Novecento con il suo stile personalissimo ricco di estro e vitalità, il Violasola per viola (1978) e il Grand Septuor con clarinetto concertante (1977/78). E ancora i Duetti per due violini di Luciano Berio, ritrattini musicali di grandi compositori del primo Novecento come Stravinskij e Bartók, ma anche di amici, compagni d'arte come Maderna. Con Petrassi si confronterà anche il neoclassicismo dell'Élégie per viola di Igor Stravinskij.





