Riparte il campionato invernale di vela d'altura a Napoli

Riparte domenica prossima, 5 novembre, la 52esima edizione del Campionato Invernale di Vela d'Altura del Golfo di Napoli, appuntamento che raccoglie sempre maggiori adesioni tra gli armatori.

La prima prova del campionato è affidata alla organizzazione del Circolo del Remo e della Vela Italia e mette in palio la Coppa Arturo Pacifico.

L'assegnazione del trofeo al primo classificato delle classi ORC 0 - 5 arriverà a valle di due giornate di regate, quella del 5 novembre, appunto, e quella del 12 novembre.

Il challenge perpetuo è intitolato ad Arturo Pacifico e apre, tradizionalmente, il Campionato: è stato voluto ed istituito dai soci del Circolo "Italia" Alfredo ed Andrea Pacifico e dalla loro mamma, la sig. Serenella, per ricordare la figura del loro papà e marito.

"Il Circolo Remo e Vela Italia è sempre felice di contribuire e aprire con le prime due regate l'organizzazione del Campionato Invernale del Golfo di Napoli, giunto alla 52ma edizione. Anche quest'anno la Famiglia Pacifico ha voluto confermare la Sua disponibilità con la Coppa da anni intitolata al Loro caro Padre e Nonno Arturo, nostro compianto Socio - sottolinea il presidente del Circolo, Roberto Mottola di Amato - La Coppa Pacifico, per la 35ma volta, come ormai da tradizione, con la prima e seconda prova, da il 'colpo di cannone' al Campionato Invernale. Un appuntamento nell'ambito delle regate di Altura a cui teniamo molto".

Secondo una formula ormai consolidata, ai dieci circoli coinvolti nella organizzazione del Campionato viene affidata la "paternità" di una delle nove prove della manifestazione che copre l'arco di diversi mesi e si conclude agli inizi marzo.





