Mimì alla Ferrovia, mostra e medaglia per gli 80 anni

Icona della cultura gastronomica napoletana nel mondo con iscrizione nel registro speciale dei marchi storici d'interesse nazionale (prima e unica attività nel settore della ristorazione), Mimì alla Ferrovia festeggia i suoi 80 anni con una mostra fotografica e un calendario di otto eventi, uno per decade, patrocinati dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli.

Impossibile ricordare tutti i clienti affezionati e abituali nella lunga storia di Mimì: da Maradona a Enrico De Nicola, da Gianni Agnelli a Totò, Eduardo e Peppino De Filippo e poi, in ordine sparso, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Lucio Dalla, Carlo Azeglio Ciampi, e recentemente Bono Vox, Robert De Niro, Sting, Bon Jovi.

Al taglio del nastro il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato alla famiglia Giugliano la Medaglia della Città di Napoli "in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per l'altissima professionalità, l'indiscussa qualità, l'accoglienza e l'ospitalità che quotidianamente profonde nel rispetto, nella difesa e nella valorizzazione dell'immenso patrimonio enogastronomico del nostro territorio tenendo alto il nome della città nel mondo intero", presenti gli assessori al Turismo Felice Casucci (Regione) e Teresa Armato (Comune), oltre al sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Locale nato dalla passione di Emilio e Ida, la sua storia familiare prosegue oggi con i cugini Michele senior e Michele jr Giugliano e i loro figli, lo chef Salvatore e la responsabile marketing e comunicazione Ida. Nell'anno celebrativo arriveranno anche un docufilm con la colonna sonora di Davide Tropico Petrella; il catalogo "80 e li mostra. La storia, 1943/2023" (Iemme Edizioni); il merchandising, un vino, una doggy bag per la sostenibilità e l'antispreco. Il Premio Mimì sarà dedicato gli allievi della scuola di cucina 'Monelli tra i fornelli Onlus' che lavora con i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Nisida e in chiusura non mancherà una festa con chef stellati.

Prossima tappa 'l'adozione' della strada, Via D'Aragona, da parte del locale.



