Manifestazione a Napoli, "Palestina libera"

"Non c'è pace sotto occupazione.

Palestina libera". Questo lo striscione in Piazza Garibaldi, a Napoli, dove si stanno radunano i sostenitori del popolo palestinese per un'iniziativa alla quale hanno aderito varie realtà, soprattutto della galassia antagonista.

Attualmente i manifestanti sono fermi e sventolano bandiere della Palestina e di Potere al Popolo e Rifondazione Comunista.

A vigilare la Piazza alcuni furgoni delle forze dell'ordine.

Oltre 500 persone al corteo pro Palestina a Napoli

Oltre 500 persone si sono radunate in piazza Garibaldi, a Napoli, per il corteo di solidarietà al popolo palestinese, che è appena partito, preceduto da mezzi delle forze dell'ordine. I manifestanti dovrebbero dirigersi nel quartiere del Vasto, alle spalle della stazione ferroviaria, una zona densamente abitata da immigrati, per poi tornare al punto di partenza e fare il giro della piazza. "I popoli hanno diritto alla libertà. palestina libera", si legge su uno striscione. Molte le bandiere che sventolano, della Palestina, di Rifondazione, di Potere al popolo e dei Cobas.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA