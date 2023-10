Abodi a Scampia, ascoltare i cittadini che qui agiscono

"Scampia è il luogo dove, contrariamente ai luoghi dove si parla, si fa. E' importante, per noi tutti, andare, ascoltare, dialogare e poi portare a casa qualche idea, qualche progettualità da sviluppare assieme". Lo ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi oggi in visita al centro sportivo A.S.D. Gioventù Partenope, al confine tra il quartiere partenopeo di Scampia e il Comune di Melito.

"Avevo promesso di venire - ha detto - ma il fatto che io sia qui conta niente. E' importante quello che riusciremo a fare in tutti i luoghi dove c'è bisogno di una presenza e di un sostegno concreti alle società, le associazioni, i volontari, agli appassionati che dedicano il loro tempo per aiutare i ragazzi e le ragazze a fare sport, tanto più qui". Quanto al fronte di Caivano, "stiamo facendo il nostro dovere e il fatto che qui a Scampia i cittadini abbiano dimostrato che è possibile rimettere al centro la persona" e avviare un percorso di rinascita, "contenendo i rischi delle aggressioni criminali, dà fiducia anche alle altre comunità". "Sono tante anche a Caivano - ha detto Abodi - le persone che si sono affacciate dalla finestra, sono scese per strada per dirci, magari a bassa voce, 'aiutateci, non ci lasciate soli'. Sappiamo quindi che è possibile che cambi anche il Parco Verde".



