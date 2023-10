Tornano Giornate del Fai,in Campania oltre 30 luoghi da visitare

A Napoli una visita straordinaria del Real Albergo dei Poveri e in più gli itinerari che portano al Polo di San Giovanni e alla sede di Veterinaria della Federico II. E ancora, una apertura speciale di Villa Rosebery a Posillipo e i percorsi naturalistici alla Baia di Ieranto e nel parco Archeologico di Paestum dove si potranno ammirare per la prima volta le scoperte del tempietto greco. Sono alcune delle bellezze che saranno aperte al pubblico in occasione delle giornate Fai d'autunno 2023 - in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre - presentate oggi all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Itinerari anche a Capua dove sarà aperto il castello di Carlo V e nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

In Campania il programma della XII edizione delle Giornate Fai d'autunno, che si svolgeranno sabato 14 e domenica 15 ottobre, prevede più di trenta luoghi da visitare, percorsi tra storia, arte e natura che porteranno alla scoperta di siti solitamente inaccessibili o semplicemente poco noti, che verranno aperti eccezionalmente per essere ammirati in tutta la loro bellezza: ville e palazzi storici, aree archeologiche e naturalistiche, castelli, biblioteche, collezioni d'arte e mostre, musei e chiese di grande valore architettonico o storico-artistico. Sarà possibile visitare anche complessi universitari e laboratori scientifici, stabilimenti militari e non mancheranno percorsi alla scoperta di piccoli borghi, gioielli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e inoltre visite in parchi e giardini storici che nascono dall'impegno della Fondazione per la diffusione di una più ampia "cultura della natura".

Saranno coinvolte le cinque province con percorsi guidati e aperture di luoghi speciali che il pubblico potrà visitare accompagnato dai narratori e volontari del Fai, studenti universitari e apprendisti Ciceroni. "I Gruppi Fai Giovani campani sono stati un elemento distintivo della nostra delegazione regionale sin dalla sua fondazione oltre 20 anni fa - afferma Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente Fai Campania -. Anche per questo le Giornate d'Autunno sono per noi un momento di grande orgoglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA