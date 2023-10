Coppia muore in incidente stradale, gravi i due figli

Due coniugi morti e i due figli ricoverati in gravi condizioni: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte ad Acerra, nel Casertano.

L'incidente è avvenuto alla periferia del centro abitato.

L'utilitaria su cui viaggiava la famiglia, del posto, si è scontrata per cause in corso di accertamento, introno alle 4, con un'altra vettura che procedeva nel senso opposto di marcia.

Per i genitori non c'è stato niente da fare, mentre i figli, entrambi piccoli, sono ricoverati in condizioni gravi, in terapia intensiva, all'ospedale Santobono di Napoli.

Il conducente dell'altra automobile, un quarantenne, è stato sottoposto al drug test e, secondo quanto si è appreso, sarebbe risultato positivo. E' indagato per omicidio stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA