Terremoto Napoli:Fs, riattivato binario, a breve partenze Av

A seguito delle verifiche di sicurezza in corso sulla rete ferroviaria - si apprende da Ferrovie dello Stato - si va verso il ripristino graduale della circolazione. Da poco, infatti, è stato riattivato il binario verso Roma che consentirà nell'immediato la partenza dei treni ad alta velocità fermi dalle 5 e a seguire, progressivamente, anche di tutti gli altri convogli regionali.

Semaforo verde anche per la linea 2 della metropolitana di Napoli: riaperta la tratta Campi Flegrei-Pozzuoli in entrambe le direzioni di marcia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA