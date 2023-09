Lina Sastri per rilancio festa quattro altari nel Napoletano

La città di Torre del Greco (Napoli) si appresta a riproporre la festa dei quattro altari, storica kermesse religioso-culturale cancellata dal 2011. La manifestazione è programmata nel 2024, come annuncia l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella. Il Comune ha però programmato per giovedì 28 settembre una prima iniziativa, durante la quale è prevista l'esibizione canora di Lina Sastri, chiamata di fatto a dare il via ai preparativi per la festa del prossimo anno.

Per l'occasione sarà allestito un palco posto di fronte alla basilica di Santa Croce, con 750 posti a sedere e altrettanti in piedi. Giovedì sera (inizio previsto alle 20:30) l'ente ha inteso puntare sulla storia: prima dell'esibizione di Lina Sastri in "Concerto Napoletano", nei maxischermi allestiti in piazza Santa Croce sarà proiettato un collage di immagini storiche dei quattro altari, raccolte in una recente mostra voluta e curata da Gigi Madonna e proposta all'interno degli spazi del Centro d'Arte Mediterranea di via Marconi. A seguire il sindaco Mennella procederà all'accensione di quattro faretti nelle zone dove durante la festa vengono collocate le opere pittoriche realizzate dagli artisti: via Roma angolo via Salvator Noto, corso Garibaldi, via Luise e piazza Luigi Palomba saranno illuminati da un fascio di luce lì dove nel 2024 saranno poi sistemati gli altari. "Un'iniziativa riteniamo dal forte significato simbolico - spiega il primo cittadino - Nell'intenzione dell'amministrazione c'è la volontà di 'riaccendere' una festa che rappresenta la storia della città e che inopinate decisioni politiche prese dalle passate amministrazioni non possono certo cancellare". Nel corso della serata, poi, su iniziativa del regista Franco Cutolo, ci sarà anche un momento dedicato al figlio Giovanbattista, il ragazzo di 24 anni ucciso a Napoli lo scorso 31 agosto.

Per la prenotazione dei posti a sedere e di quelli in piedi (l'ingresso nell'area è gratuito ma occorre effettuare le procedure previste, possibili fino all'esaurimento dei posti disponibili) è attiva una piattaforma online sul sito internet del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it).





