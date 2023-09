Forti temporali e una intensa grandinata si sono abbattuti in numerosi comuni della provincia di Benevento causando disagi alla circolazione stradale e gravi danni alle colture, in particolare ai vigneti a pochi giorni dalla vendemmia.

La situazione viene costantemente monitorata dalla Provincia di Benevento ed il presidente Nino Lombardi, a riguardo, ha espresso "tutta la sua solidarietà per le comunità agricole colpite".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA