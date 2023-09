Maltempo: interrotta tratta della Circumvesuviana nel Napoletano

Piove su Napoli e provincia: interrotta tratta della Circumvesuviana, in provincia di Napoli.

Ennesima mattinata di disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Stando a quanto comunica la stessa azienda, infatti, "causa avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni Torre Annunziata-Poggiomarino e viceversa". L'Eav fa sapere inoltre che sulla tratta interessata è stato istituito servizio automobilistico sostitutivo. Non mancano problemi, con soppressioni e ritardi, anche su altre linee della Circumvesuviana.



