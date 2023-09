Gonfiabili da tutto il mondo, a Napoli parte Balloon Museum

Diciotto artisti, altrettante opere d'arte esposte ma soprattutto la magia di gonfiabili di ogni genere e grandezza. A Napoli sbarca Balloon Museum, che da domani pomeriggio e fino al prossimo 7 dicembre invade la Mostra d'Oltremare, forte dei numeri registrati finora nelle varie tappe europee (Madrid, Milano, Parigi e Roma) dove i visitatori complessivi hanno superato quota due milioni: "E la prevendita sta facendo registrare dati davvero molti significativi" spiegano da Lux Eventi, società organizzatrice della mostra, pronta prossimamente a sbarcare a New York per l'avvio del tour mondiale.

Oggi si è svolta l'anteprima stampa di Pop Art (questo il nome dell'esperienza immersiva proposta a Fuorigrotta), alla quale ha preso parte, in rappresentanza del Comune di Napoli, l'assessore alle Politiche giovanili, Chiara Marciani, che ha anche potuto toccare con mano l'interattività di alcune esposizioni: "Si tratta di un'occasione importante - spiega - per vivere tutti insieme la mostra. Famiglie, coppie, amici, grandi e piccini: tutti possono divertirsi". Sulla stessa lunghezza d'onda Maria Caputo, consigliera delegata della Mostra d'Oltremare: "Siamo convinti che i visitatori, che si annunciano numerosi, avranno modo di divertirsi".

Ad ospitare Pop Art di Ballon Museum sono gli spazi storici della Mostra d'Oltremare che accolgono, in una superficie di oltre 6.000 metri quadrati, installazioni dal carattere architettonico e ambientazioni oniriche costituite da elementi fuori scala che trasporteranno lo spettatore in un paesaggio surreale. "In tutto esponiamo opere di dicitotto artisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo - spiega Antonella Di Lullo del team curatoriale dell'evento - che si incontrano ancora una volta in Balloon Museum per dare mostrare ai visitatori la loro arte e il loro estro".

Appuntamento da domani pomeriggio: dal lunedì al giovedì apertura 14:00-21:00, il venerdì dalle 14:00 alle 22:00, il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 21:00.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA