Paura ai Campi Flegrei e nelle Marche, ma il sisma del Marocco non c'entra

Sale la paura, in Campania e nelle Marche, dopo il grave terremoto che ha colpito il Marocco, che si è verificato solo alcune ore dopo la registrazione dei continui sciami sismici nell'area dei Campi Flegrei e la scossa al largo della costa anconetana. Ma non ci sarebbero connessioni con quanto accaduto nel territorio partenopeo "perché - spiega Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento vulcani dell'istituto nazionale di geofisica - il fenomeno del bradisismo è completamente locale e non ha una risposta geodinamica, non risponde alle grandi spinte delle zolle". E non ci sarebbe inoltre alcun legame con il sisma avvertito nei giorni scorsi ad Ancona, visto che il terremoto in Marocco è avvenuto in una zona sismogenetica importante del continente africano, dove si sono già registrati eventi di pari intensità.

Aldilà delle cause ora c'è chi sollecita un provvedimento ad hoc per fronteggiare i rischi del bradisismo: è la richiesta che il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, rivolgerà al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in un incontro in programma mercoledì a Roma dopo il riacutizzarsi delle preoccupazioni per i forti sciami sismici da oltre un anno nell'area dei Campi Flegrei.

L'ultima scossa giovedì sera, alle 19.45, con una magnitudo di 3.8, livello che in questa zona non si segnalava da 39 anni.

Nessun danno, resta però la paura dei cittadini per un fenomeno che dal 2005, inizio dell'attuale fase di bradisismo, ha visto in alcuni punti sollevarsi il suolo dell'area flegrea di oltre un metro. Con una attività sismica che, negli ultimi mesi, cresce di intensità.

Al ministro Manzoni chiederà, anche a nome degli altri sindaci dell'area, uno specifico provvedimento "per fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dal fenomeno bradisismico, a partire dallo stanziamento di risorse per completare le verifiche e l'esecuzione di interventi strutturali sugli edifici e sulle infrastrutture pubbliche, e per agevolare i cittadini nelle attività di controllo e di adeguamento statico degli immobili di proprietà privata". Subito dopo il confronto con Musumeci è in programma un incontro del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi con i primi cittadini dell'area flegrea. Tra i temi sul tappeto quello delle vie di fuga previste. Le strade, a causa di mancati lavori di adeguamento della rete, rischiano di essere totalmente insufficienti nel caso in cui dovessero essere evacuate - secondo la peggiore delle ipotesi di rischio - fino a 500mila persone, in caso di allarme per un rischio di eruzione del vulcano sotterraneo dei Campi Flegrei.

Il piano di sicurezza, consultabile sul sito della Protezione civile nazionale, prevede una zona rossa che comprende l'intero territorio di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, con parte dei comuni di Giugliano in Campania, di Marano e alcuni quartieri di Napoli. Le evacuazioni verso città gemellate avverrebbero mediante bus e navi, ma il vero punto critico sarebbe la viabilità stradale per raggiungere i punti di raccolta. Al di là degli scenari peggiori, però, i sindaci flegrei chiedono che al piano per il rischio eruzione se ne affianchi uno specifico per il bradisismo, che affronti i problemi derivanti dal sollevamento del suolo ed i relativi problemi di sicurezza per le strutture pubbliche e private.





