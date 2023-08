Si lancia in mare per soccorrere i figli, muore annegato

Ha visto i due figli in difficoltà tra le onde, si è tuffato per soccorrerli ma è morto per annegamento. E' accaduto ieri sul litorale di Battipaglia (Salerno): la vittima si chiamava Francesco Giordano, aveva 49 anni e stava trascorrendo una giornata di relax con la famiglia su un tratto di spiaggia libera in località lido Lago. La vicenda è raccontata oggi dai media locali.

Il forte vento di ieri e il mare mosso avevano messo in difficoltà i figli di Giordano, che hanno iniziato a chiedere aiuto. Il papà, e poi anche la mamma, si sono subito tuffati. In acqua sono scesi anche i bagnini dei vicini stabilimenti balneari, che hanno riportato a riva Giordano e soccorso la moglie e i figli. E' apparso subito chiaro che il 49enne, residente nella vicina Angri, fosse stato vittima di un malore.

I bagnini hanno tentato di rianimarlo, così come gli operatori del 118 giunti dopo poco su chiamata di alcuni bagnanti. Le manovre salvavita però non hanno avuto effetto. La salma, dopo gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato, è stata restituita ai familiari.



