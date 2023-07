Sotto effetto delle droghe prende a morsi i Cc, denunciato

Un 51enne già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta verosimilmente all'assunzione di alcol o droghe, la scorsa notte ha avvicinato una gazzella della compagnia Napoli Bagnoli impegnata in un posto di controllo in via Tertulliano, nella zona di Soccavo, prima inveendo contro i militari per poi minacciarli.

Dopo una breve colluttazione, i militari hanno immobilizzato l'uomo che è stato trasferito nell'ospedale San Paolo e sedato.

I carabinieri sono stati medicati: per il primo sette giorni di prognosi per "algia arti superiori ed inferiori, morso alla coscia destra e varie escoriazioni e contusioni multiple". Per l'altro militare 5 giorni di prognosi per "algia arti superiori ed inferiori e contusioni multiple".



