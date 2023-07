Blanca, svelate a Giffoni le prime immagini della seconda serie

La fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l'amica Stella, l'ispettore Liguori. Sono state mostrate oggi - a una platea di oltre 700 curiosissimi giffoner - le prime immagini dell'attesa seconda stagione del crime drama Blanca, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri.

Protagoniste dell'incontro - per presentare al giovanissimo pubblico la seconda stagione di Blanca - le attrici Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca. Nel cast di Blanca ritroviamo Maria Chiara Giannetta con Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon; la serie tv andrà in onda dal 5 ottobre in prima serata su Rai 1.



