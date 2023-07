Restaurata opera di Filippino Lippi a Capodimonte

Torna esposta nelle sale del Museo e Real Bosco di Capodimonte l'Annunciazione con i santi Giovanni Battista e Andrea di Filippino Lippi.

L'opera, una tempera su tavola datata 1470-75 , è stata restaurata grazie al sostegno dell'azienda Temi Spa che ha utilizzato le agevolazioni fiscali dell'Art Bonus. La stessa azienda aveva già sostenuto il Museo nel restauro del Ritratto dell'infante Francesco I di Borbone di Elisabeth Vigée Le Brun, nell'ambito del progetto "Rivelazioni Finance for Fine Art" portato avanti nel 2018 da Borsa Italiana in collaborazione con l'Advisory Board del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Nel progetto nsi inserisce anche il restauro del Filippino Lippi completando così un'operazione di successo che ha coinvolto ben otto importanti dipinti del Museo: l'Adorazione dei Pastori di Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato, la Natività di Luca Signorelli, La Cantatrice di Bernardo Cavallino e Adorazione del Bambino di Michelangelo Anselmi, il Paesaggio con la Ninfa Egeria di Claude Lorrain, il Ritratto dell'infante Francesco di Borbone di Elisabeth Vigée Le Brun e il Ritratto di Pier Luigi Farnese di Tiziano. Restauri resi possibili grazie ad aziende campane del progetto Elite, il programma internazionale di Borsa Italiana nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria dedicato alle imprese con un alto potenziale di crescita: la D&D Italia Spa di Sabato D'Amico, la Protom di Fabio De Felice, la Cartesar di Fulvio De Iuliis, la Epm di Carmine Esposito, la Pasell di Salvatore Amitrano, la Graded di Vito Grassi, la Tecno srl di Giovanni Lombardi e la Caronte Spa di Gennaro Matacena.

L'Annunciazione di Filippino Lippi è stata restaurata da Bruno Arciprete, sotto la direzione lavori di Angela Cerasuolo, responsabile del Dipartimento restauro del Museo, con indagini di Beatrice De Ruggieri, Matteo Positano, Marco Cardinali (Emmebi Diagnostica Artistica) e Claudio Falcucci. Giovedi 27 luglio presentazione del restauro alle ore 12 (primo piano del museo) con la partecipazione del direttore Sylvain Bellenger e del presidente di Temi Francesco Tavassi.



