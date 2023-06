Ischia e Procida, controlli in mare dei carabinieri

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Nel corso del weekend del 2 giugno i carabinieri della compagnia di Ischia e Procida hanno effettuato una servizio a largo raggio in mare per mezzo della motovedetta in dotazione per il monitoraggio dei flussi turistici e dell'ambiente marino. Questo è stato l'ultimo servizio per l'imbarcazione classe 708 attualmente utilizzata dai militi delle due isole: a breve potranno disporre della più performante unità di classe 806 che entrerà in servizio in tempo per la stagione turistica.

Nel corso dei controlli sono state fatte 17 sanzioni per un totale di 6mila euro: i carabinieri hanno constatato violazioni al codice della navigazione quali la mancata licenza per l'installazione di apparati radioelettrici a bordo, l'omesso utilizzo di segnale diurno di fondo per unità a diporto e soprattutto la mancanza di documenti obbligatori a bordo.

Inoltre i controlli sono stati estesi anche a terra, ad uno stabilimento balneare di Ischia Porto, dove in seguito all'attività ispettiva è stata elevata la sanzione di 1032 euro poichè l'assistente bagnante del lido addetto al salvataggio risultava sprovvisto delle necessarie dotazioni di sicurezza.

Nel complesso sono state sottoposte a controllo 53 unità navali, di cui 51 da diporto e 2 da pesca professionale ed identificate 106 persone. (ANSA).