Ferisce una persona con una bottiglia di vetro, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 06 GIU - La Polizia è intervenuta ieri sera a Piano di Sorrento per la segnalazione di una lite in strada: sul posto, i poliziotti hanno trovato una persona riversa a terra con una ferita al volto e, poco distante, un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra un coccio di bottiglia.

Gli agenti, dopo aver chiamato il 118 per soccorrere la persona ferita, hanno accertato che l'uomo che si trovava nei pressi aveva compiuto poco prima l'aggressione per futili motivi. Si tratta di un 66enne stabiese con precedenti di polizia che è stato arrestato per lesioni personali aggravate.

(ANSA).