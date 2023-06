Carabinieri: in Campania nel 2022 oltre 4.500 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 05 GIU - Nel corso del 2022 i carabinieri della Legione Campania, che ha competenza su tutta la regione, hanno identificato 1.468.342 persone nel corso dei servizi svolti sul territorio. Gli interventi eseguiti su richieste al 112 sono stati 37.167. I dati sono stati resi noti nel corso della festa per il 209mo anniversario della fondazione dell'Arma in svolgimento a Pompei, nell'area degli scavi, alla presenza tra gli altri del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

In Campania operano circa 8000 militari che fanno capo ai 5 comandi provinciali. La presenza è capillare con 348 stazioni.

I carabinieri hanno anche rilevato 5.600 incidenti stradali, di cui 604 mortali.

Sono stati eseguiti 1.277 arresti in flagranza di reato e 3.354 su disposizione dell'autorità giudiziaria. I denunciati sono stati 29.356. I latitanti arrestati sono stati 19. Ammonta a 79 milioni il valore dei beni sequestrati. (ANSA).