De Laurentiis, 'nuovo tecnico? Da domani lavoriamo per un mese'

"Il prossimo allenatore? Da domani lavoreremo per tutto il mese e quando vedremo il sentimento di amore e di voglia di stare a Napoli diremo al prossimo profilo di sedersi e di firmare con noi". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Rai2 prima della premiazione scudetto.

"A Napoli - ha detto - il tifo e il tifoso sono importantissimi per noi, lavoriamo per appagare e rendere ancora più forte questo tifo. Le critiche? Sono ben accette, solo che siamo noi a lavorare e quando parlavo dello Scudetto, forse avevo indovinato".