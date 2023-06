Spalletti 'mi sento napoletano, l'amore della città va vissuto'

(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - "Napoli non va immaginata, perché è molto di più dell'immaginazione, Napoli va vissuta.

Probabilmente sono sempre stato un po' napoletano". Così Luciano Spalletti ha esordito nella conferenza della vigilia di Napoli-Sampdoria, giorno finale della festa scudetto e del suo addio alla panchina azzurra.

"I ragazzi - ha parlato riferendosi alla squadra - fino all'ultimo hanno messo entusiasmo e qualità negli allenamenti.

Da queste cose si capisce perché questa squadra avrà un grande futuro. Ci vuole tempo per forgiare un gruppo vincente e noi invece ci abbiamo messo pochissimo. La cosa più difficile è lasciare il gruppo, perché il loro amore ti fa venire dubbi sulla decisione presa. In questi giorni, immaginandomi lontano da qui, ho realizzato quanto sia difficile scegliere di andar via. Il cuore e l'egoismo ti dicono che dovresti continuare perché c'è una squadra fortissima su cui costruire. Ma è proprio l'amore che sento che mi fa accettare la scelta". (ANSA).