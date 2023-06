Due accoltellamenti nella notte nel Sannio

(ANSA) - BENEVENTO, 03 GIU - Nel Sannio si sono registrati nel corso della notte due accoltellamenti, uno a Benevento città e l'altro a Paolisi.

Il primo ferimento è avvenuto al rione Libertà di Benevento.

Un giovane, tra i 20 e i 30 anni, si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli per farsi medicare una ferita alla schiena.

A Paolisi, invece, durante una furibonda lite, una persona sarebbe stata raggiunta da una coltellata alla gamba. Scattato l'allarme, il malcapitato è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento.

Non gravi, in entrambi i casi, le condizioni dei feriti.

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. (ANSA).