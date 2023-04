Napoli-mania, nel Casertano l'uovo di caciocavallo azzurro

(ANSA) - CASERTA, 31 MAR - E' l'uovo di Caciocavallo azzurro l'ultima iniziativa enogastronomica inventata per celebrare i successi del Napoli, sempre più vicino al terzo scudetto della sua storia e ampiamente in corsa anche in Champions League. Il caciocavallo a forma di uovo e dai colori del Napoli, ovviamente in vista di Pasqua, è stato realizzato dal Caseificio San Carmine di Messercola, frazione del comune di Maddaloni (Caserta), grazie alla collaborazione della Remote Marketing Studios, società di consulenza marketing operante sul territorio, formata da giovanissimi. "Voglio inviare - dice il titolare del Caseificio Carmine Martone - un augurio a tutti i tifosi del Napoli, affinché la Pasqua porti loro la fortuna e il successo che si accompagna alla passione per il calcio, ma anche alla genialità creativa che rende unica questa terra. Questo Cacio Uovo è per voi!" Per Giuseppe Della Ventura, Ceo della Remote Marketing Studios, "ci sono tanti modi per dimostrare l'amore per la squadra del cuore e per la propria terra, e Martone ha sicuramente scelto un modo originale, creando un caciocavallo che è una sintesi perfetta tra gusto e passione azzurra. Si tratta di un'efficace azione di marketing e di valorizzazione del territorio". (ANSA).