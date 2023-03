Pnrr: De Luca, al Sud andava destinato 80% dei fondi

(ANSA) - NAPOLI, 18 MAR - "Il Pnrr doveva essere una grande occasione, 200 e passa miliardi di cui il 60% sono a debito e vanno restituiti, cosa che nessuno ricorda mai. Ma credo che abbiamo già perduto una prima occasione col riparto dei fondi.

Se il Sud è un'emergenza, al Mezzogiorno non andava destinato il 40% ma andava concentrato l'80% delle risorse. Avremmo dovuto fare del Sud un'unica grande Zes fino ad avere un Pil meridionale che fosse il 90% di quello nazionale". Lo ha sottolineato il governatore della Campania Vincenzo De Luca intervenendo a Feuromed in corso a Napoli.

"I giovani - ha proseguito - stanno scappando dal Sud, soprattutto i laureati, il 41%, e questo è un disastro per il futuro del Mezzogiorno".

Rivolgendosi al ministro per il Sud Fitto, presente in platea, De Luca ha sollevato infine il problema della incapacità di spesa: "I primi - ha detto - a non saper spendere sono i ministeri. Basti pensare al Ministero della Salute che non ha certificato le spese per il Covid. E penso ai fondi di coesione da nove mesi bloccati. L'incapacità di spesa - ha concluso il suo ragionamento De Luca - è in primo luogo centrale". (ANSA).