Profumo ingegnere ad honorem a Napoli. E si commuove

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - All'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, è stata conferita oggi all'università "Federico II" di Napoli la laurea honoris causa in Ingegneria dei materiali.

La cerimonia si è tenuta nell'aula magna del centro congressi dell'ateneo, in via Partenope. E' stato il rettore della "Federico II", Matteo Lorito, a ricordare i rapporti di collaborazione per la formazione tra l'istituzione universitaria napoletana e Leonardo.

Al termine della cerimonia, Profumo, ricordando che il padre, Aldo, lo avrebbe voluto ingegnere, nel ritirare la pergamena, si è commosso. (ANSA).