Autonomia: Manfredi, danno irreparabile per Italia e Sud

(ANSA) - NAPOLI, 02 FEB - "Il ddl sull'autonomia divide il Paese: troppa frammentazione di competenze e troppi divari, in un momento in cui dobbiamo competere su scenari globali. Sarebbe un danno irreparabile per l'Italia e per il Sud. Chi ha a cuore l'interesse nazionale non può condividerlo". Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando l'approvazione da parte del Cdm del testo sull'autonomia presentato dal ministro Calderoli. (ANSA).