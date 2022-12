A Natale un cesto di regali in dono per i disabili di Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 20 DIC - Un cesto natalizio per i disabili di Afragola, in provincia di Napoli: è quanto sta organizzando, per le imminenti festività natalizie, "La Battaglia di Andrea", l'associazione che si batte per i diritti dei diversamente abili la quale, anche quest'anno ha ricevuto in dono dalla Marican Holding, rappesentata da Angela Canciello.

"E' sempre presente per aiutare centinaia di persone, quest'anno ci ha donato dei fantastici cesti natalizi che noi distribuiremo alle persone che abbiamo in carico", fa sapere Asia Maraucci.

"Noi crediamo fermamente nel valore irrinunciabile della persona, - dichiara Angela Canciello - la valorizzazione del capitale umano è un dogma irrinunciabile per il nostro gruppo - prosegue - e l'attenzione alla persona per noi è fondamentale sia dentro, sia fuori l'azienda, infatti - conclude - abbiamo affiancato al nostro piano industriale, un piano di responsabilità sociale, basato sulla collaborazione con associazioni come 'La Battaglia di Andrea' che insieme a noi perseguono quotidianamente l'obiettivo di sostenere chi ha bisogno di aiuto". (ANSA).