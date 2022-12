Sequestro di alimenti del Nas a Napoli, tensioni con i venditori

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Momenti di tensione oggi a Napoli durante i controlli e i successivi sequestri eseguiti dai carabinieri del NAS di con il supportao dei militari della Compagnia di Napoli-Stella e del decimo Reggimento Campania.

Alcuni commercianti nel mercato di Porta Nolana sono andati in escandescenza quando i miltiari hanno disposto il sequestro dei loro prodotti messi in vendita illegalmente e soprattutto in carenti condizioni igienico sanitarie.

Complessivamente, coadiuvati da personale dell'Asl Napoli 1 Centro, il Nas ha sequestrato ben quattro tonnellate di alimenti, tra prodotti ittici e carne.

In totale il comdandante del Nas Alessandro Cisternino e i suoi trenta uomini hanno sottoposto a controllo 24 attività, tra pescherie, minimarket e panifici, sospendendone sette.

Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni di tipo igienico sanitario pari ad euro 42 mila.

(ANSA).