Scampia: 'Dignità e lavoro, riscatto è frutto lotta attivisti'

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - "Se oggi Scampia non è più la periferia degradata di una volta, se oggi il quartiere vive un momento di riscatto con maggiore dignità abitativa e opportunità di lavoro se oggi possiamo organizzare un convegno in una sede di un ateneo qui dove prima c' era una vela è frutto della lotta dei comitati e di tutti gli attivisti che da anni hanno lottato per ottenere non privilegi ma la normalità".

Sono le parole di Omero Benfenati, storico portavoce del Comitato vele di Scampia, in apertura del convegno organizzato proprio in un auditorium della sede della Federico II° inaugurata nel quartiere lo scorso 17 ottobre.

" Quel giorno - ricorda Benfenati - all' inaugurazione di questa bellissima struttura c'erano politici in giacca e cravatta ma chi come noi ha reso possibile questo processo di riqualificazione non fu invitato. Oggi siamo qui con tanti protagonisti della lotta sociale per raccontare la verita' e di come il riscatto di questa parte di Napoli nota come la piu' grande piazza di spaccio d'Europa partì dalla determinazione di pochi che, armati di megafono, gridavano le loro ragioni risvegliando in noi ragazzi, sono passati decenni, ed in tutta Scampia la coscienza di poter ottenere con la lotta quanto ci era dovuto. Dignità e lavoro. La normalita'. Nulla di piu'". I lavori del convegno sono stati aperti da Eleonora De Majo e dal professor Marco Armiero dell'Università di Barcellona.

Presenti al convegno diversi ospiti internazionali del mondo accademico come Ashley Dawson e Massimo De Angelis, dal mondo della musica antagonista - Luca Zulù dei 99 Posse - gli ex assessori Enrico Panini e Carmine Piscopo, il consigliere comunale Rosario Andreozzi, la vice sindaca di Napoli Laura Lieto, Janet Sanz vice sindaca di Barcellona, Emily Clancy vicesindaca di Bologna, tra gli altri Lello Serao e Gaetano di Vaio. (ANSA).