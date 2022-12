Covid: 1.860 positivi e un morto

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Sono 1.860 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte di 10.745 test eseguiti (di cui 2.158 molecolari) con un tasso di incidenza del 17,3 per cento, in calo di quattro punti rispetto a ieri (21,23%). Un deceduto nelle ultime 48 ore, registrato ieri.

I posti di terapia intensiva occupati sono 20 a fronte di 575 disponibili. Quelli di degenza ordinari occupati sono 404 mentre quelli disponibili sono 3160 . (ANSA).