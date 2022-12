Turismo: Campania Artecard, giochi per promuovere bellezza

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Giocare con l'Arte per promuovere il patrimonio culturale della Campania: è l'idea targata Artecard che in occasione della promozione per le feste abbina la card annuale con due oggetti originali: un Mercante in fiera e un cubo Rubik che rimandano al tour proposto dall'Artecard box (fino al 6 gennaio). Diverse le tipologie: Artecard 365 lite consente di visitare 34 siti culturali campani in un anno ma si può scegliere anche la versione gold (25 siti, due volte l'anno) sia per ragazzi che per adulti, con scontistiche e consueto abbinamento con trasporti. Il Cubo di Rubik, il celebre poliedro magico dai 6 colori , ospita su cinque delle facce un luogo della cultura simbolo di ciascuna delle province campane: l'Anfiteatro Romano di Avella, l'Arco Traiano di Benevento, la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Parco Archeologico di Paestum. Nel Mercante in Fiera da collezione le carte Dal Negro sostituiscono alle classiche figure alcuni dei principali siti d'interesse culturale della Campania; per esempio non più la Giapponesina, lo Stambecco, il Lattante e Funghi & Carote, bensì l'Abbazia del Goleto, l'Hortus Conclusus di Benevento, l'Anfiteatro Campano di Capua, Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Parco Archeologico di Velia.

Possibile acquistare l'Artecard box sul sito di campania>artecard o direttamente presso alcuni punti vendita fisici, tra cui l'Artecard Point di Piazza del Gesù e Box Office presso la Galleria Umberto. Campania>artecard è il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec - Società Campana Beni Culturali in partnership con il consorzio UnicoCampania. (ANSA).