Mostre: Luciano Ferrara, 'tribunali 138' casa fotografia

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Napoli ha una nuova 'casa' della fotografia: con 'La terra del reale' riapre al pubblico 'tribunali138/Spazi della Fotografia', l'idea studio dell'artista e reporter Luciano Ferrara che ha fatto della sua classica dimora napoletana un polo culturale trasformandola ora in esposizione permanente. La mostra è anche uno spaccato del '900 raccontato attraverso maestri internazionale e del fotoreportage d'autore. Tra i 38 artisti in esposizione anche Shobha Battaglia, Antonio Biasiucci, Francesco Cito, Tano D'Amico, Fabio Donato, Caio Mario Garruba, Mimmo Jodice, Roberto Koch, Uliano Lucas, Roberto Masotti, Lello Mazzacane, Gabriella Mercadini, Osvaldo Eustasio Salas Freire, Francesco Jovane, Ferdinando Scianna, Borje Tobiasson, Angelo Raffaele Turetta e molti altri. Tra i napoletani Oreste Pipolo, Luciano D'Alessandro, Archivio Carbone, Franco Esse, Mario Riccio. Progetto a cura di noos aps, allestimento di Gianlorenzo Troiano.

Dopo l'inaugurazione il 15 dicembre (ore 18) con Ferrara e Riccardo Marone (partner Vitamatta e L' Acino ) lo spazio nel cuore del centro antico si aprirà alle visite, dal lunedì al venerdì: chi sarà accolto potrà conoscere l'Archivio Ferrara, un fondo in progress dal 1970 con immagini vanno dalla contestazione alla Napoli delle avanguardie passando per il terremoto del 1980, l'epopea di Maradona per poi mettersi idealmente in viaggio con l'autore da Napoli verso il mondo, nelle zone di conflitto, con i reportage dal Libano, dai Territori occupati e dalla Guerra del Golfo. E infine tornando a Stromboli, a Procida, ai lavori sui 'femminielli'. Tra le curiosità da scoprire, l'archivio Viviani, alcune opere di Giorgio Sommer, la consultazione di una biblioteca tematica di 2000 volumi. Esposti scatti di Fabrizio Lombardi, Sergio Fermariello; Joseph Beuys, Stelio Maria Martini, Josef Koudelka, Riccardo Dalisi, Leonardo Cammarano, Armando De Lisio, e i mosaici di Sofia Ferraioli. (ANSA).