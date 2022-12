Lite tra migranti a Napoli, uno muore accoltellato

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - Un giovane, di cui non sono state rese note età e generalità è morto a Napoli al culmine di una lite tra migranti scoppiata poco fa in piazza Duca degli Abruzzi. Secondo quanto si è appreso l'aggressione ha visto protagonisti due marocchini uno dei quali è stato colpito con diversi fendenti al petto ed è deceduto.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura. (ANSA).