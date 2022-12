Focus sui senza dimora, dall'assistenza al reinserimento sociale

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - "Prendersi cura. La vita ai margini delle persone senza dimora". È questo il titolo del convegno organizzato dal movimento politico 'Per le Persone e la Comunità', che si terrà martedì prossimo, 13 dicembre (ore 18), nella cripta della Basilica Madre del Buon Consiglio a Capodimonte. Sarà un focus sul tema dei senza dimora, "una questione sociale divenuta particolarmente rilevante in tutte le grandi città del mondo" come sottolineano gli organizzatori. A pochi giorni dall'inaugurazione da parte del Comune di Napoli di "un nuovo centro di accoglienza a bassa soglia, che amplia l'offerta dell'ospitalità notturna, sarà l'occasione per ascoltare le esperienze degli operatori del settore e del mondo del volontariato e individuare nuove sinergie e prospettive di intervento".

Parteciperanno all'incontro suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas diocesana di Napoli, Alice Mustacchia, presidente della cooperativa sociale "Il Camper", Alessandro Guariniello, responsabile della casa "Comunità delle Genti", e Danilo Tuccillo, presidente della cooperativa sociale "La Locomotiva onlus". Modera l'incontro Angelo Cerulo, giornalista.

Interverranno, inoltre, il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, e l'assessore al Welfare del Comune, Luca Trapanese. (ANSA).