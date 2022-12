CortoNero_noir short film competition, 42 in gara

(ANSA) - NAPOLI, 09 DIC - CortoNero_noir short film competion: quarantadue in tutto i corti finalisti che saranno proiettati, tra sabato 17 e domenica 18 dicembre, presso l'Istituto francese "Le Grenoble" (in Via Crispi, 86) a Napoli: dalle ore 19 fino alle 21 si alterneranno sullo schermo produzioni provenienti da 20 paesi diversi - tra cui Iran, Francia, Messico, Danimarca, Russia, Camerun, Australia, Brasile, etc. -, selezionate tra le 935 proposte arrivate da tutto il mondo.

Una due giorni di racconti sorprendenti che vuole indagare tutti gli abissi del 'nero' in quanto genere letterario, strumento cinematografico e anche come 'emergenza' generazionale e artistica. Corto Nero esplora le città, le solitudini, i meandri più nascosti della mente umana e, nelle sue innumerevoli sfaccettature espressive, ha l'ambizione di contribuire a una visione inedita del noir, genere che più di ogni altro tiene testa alle sfide, sociali e culturali, dettate dalla contemporaneità̀.

Organizzata e realizzata da 400ml associazione culturale con il contributo della Regione Campania e della Film Commision, la rassegna, che giunge alla sua sesta edizione, approda per la prima volta all'Istituto Francese "Le Grenoble". Promotore della kermesse è Gennaro Maria Cedrangolo. (ANSA).