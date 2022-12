Casamicciola:raccolta fondi a Ceppaloni per popolazione

(ANSA) - BENEVENTO, 09 DIC - Una raccolta fondi spontanea a favore della popolazione di Casamicciola sarà organizzata a Ceppaloni in occasione della diciannovesima edizione del "Tartufo al Borgo".

Ad annunciarlo è il sindaco Ettore De Blasio alla vigilia dell'evento, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione "Tartufai di Ceppaloni", che prende il via domani nel suggestivo castello medievale.

La manifestazione dedicata al tartufo bianco, eccellenza gastronomica del posto, avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 26 novembre, giorno della tragedia di Casamicciola.

A causa del maltempo e della tragedia che aveva interessato la popolazione di Casamicciola si decise in quella circostanza di rinviare la manifestazione al 10 e 11 dicembre.

Quindi nel prossimo weekend Ceppaloni tornerà ad essere la '"capitale" del tartufo bianco pregiato che, per l'inconfondibile profumo ed il raffinato sapore, è la tipicità del luogo più ricercata da chef e amanti del buon gusto.

Il programma prevede, tra l'altro, mostre ed artigianato locale, oltre ai tradizionali stand gastronomici e la possibilità di degustare selezionate tipicità enologiche e gastronomiche.

"Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia - dice il sindaco di Ceppaloni De Blasio - ritorna l'appuntamento 'Tartufo al Borgo', la mostra mercato del tartufo bianco di Ceppaloni, una manifestazione dedicata al prezioso fungo, vanto e orgoglio del nostro Borgo medioevale. Per i buongustai, sarà anche l'occasione per assaporare, oltre che ammirare, questo frutto della nostra terra". (ANSA).