A Casamicciola nuova evacuazione dalla zone rosse

(ANSA) - CASAMICCIOLA TERME, 09 DIC - In seguito all'allerta meteo arancione per Ischia, nel corso di una conferenza stampa il commissario prefettizio di Casamicciola, Simona Calcaterra ha confermato l'ordinanza emessa per l'allontanamento dalle case individuate nella zona rossa. A breve saranno diffusi avvisi per le strade della zona rossa con tre auto con megafono. Il commissario Calcaterra ha voluto sottolineare che l'invito ad evacuare stavolta è più deciso e pressante, che è rivolto ai cittadini per tutelarne la sicurezza e non è facoltativo; pare infatti che siano ancora diverse le persone intenzionate a non lasciare le proprie abitazioni anche in questa occasione (ANSA).