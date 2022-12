Natale: al via le iniziative a Caserta, commercianti protestano

(ANSA) - CASERTA, 08 DIC - Con l'accensione del grande albero di Natale a piazza Dante e quella contemporanea delle luci in via Mazzini e Piazza Vanvitelli, sono partite a Caserta le iniziative organizzate da Comune e Camera di Commercio per le festività natalizie. Dal Villaggio di Babbo Natale al Parco Maria Carolina nei pressi della Reggia ai mercatini nei portoni nelle stradine del borgo medievale di Casertavecchia, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Ruggiero dietro al municipio alle iniziative che coinvolgeranno tutti i quartieri del capoluogo; sono tanti gli eventi che animeranno il Natale, che però hanno scontentato molti commercianti, soprattutto perché altre importanti strade del centro storico, come Corso Trieste, sono state lasciate al buio, ovvero alla buona volontà dei commercianti, che solo organizzandosi in anticipo avrebbero potuto far illuminare le strade; cosa che non è accaduta, e che ha scatenato l'ira degli esercenti, che avrebbero voluto essere coinvolti da Comune e Camera di Commercio. L'ente comunale ha provveduto alle luci di via Mazzini, quello camerale di piazza Dante e piazza Vanvitelli. "L'organizzazione degli eventi natalizi così come l'installazione degli addobbi e delle luminarie in città da parte degli enti pubblici - dice Lucio Sindaco, presidente di Confcommercio Caserta - sono iniziative che vanno concertate con i commercianti e programmate con largo anticipo. E soprattutto non possono riguardare in modo selettivo solo alcune strade del centro storico".

"E' evidente - aggiunge Sindaco - che non condividiamo il provvedimento discriminatorio assunto dal Comune, che ha ritenuto di accogliere le richieste di alcuni negozianti, negando ad altri la stessa possibilità". (ANSA).