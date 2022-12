Momsays e Guess, i due nuovi murales di Nello Petrucci a Miami

(ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - In occasione di Miami Art Basel, fiera di arte contemporanea americana, nel quartiere di Wynwood si è riunito il mondo della street art - Shepard Fairey, Millo, SHOK-con per realizzare numerosi nuovi murales e l'artista Nello Petrucci, che vive e lavora fra Pompei (Napoli) e New York, ha fatto sentire la sua voce fuori dal coro, con due interventi urbani di denuncia. Petrucci, impegnato a sostegno di cause umane, sociali ed etiche, già in passato aveva lanciato messaggi attraverso i suoi murales a Miami. Da ricordare l'anno scorso "Attesa" sulla complessa vicenda di Chico Forti. Quest'anno lascia un nuovo segno con "momsays" che richiama l'attenzione sulla questione dell'uso facile delle armi negli Stati Uniti e "guess" che riprende la tematica affrontata da Bansky contro i brand del lusso che, sottolinea una nota, "si appropriano indebitamente dell'arte urbana per cavalcare l'onda di popolarità".

Petrucci per i suoi interventi di Street Art utilizza invece delle bombolette la tecnica dell'halftone. "Considerata come immagine in 'bassa definizione', in cui i punti del retino fotografico diventano visibili ed esibiscono i vuoti e le lacune che li separano, l'immagine fotografica halftone si presta a essere presa come modello per una visione alternativa della storia e della realtà: una visione mira a scomporre il presente in frammenti e a rimontarlo in nuove configurazioni secondo il principio operativo del 'montaggio' cinematografico. Ecco che quindi la formazione e l'attitudine del regista di Nello Petrucci ritorna anche nella poetica dello street artist" afferma Chiara Canali nel catalogo della mostra Profili realizzata a Venezia e promossa da Contemply Art & Investement.

