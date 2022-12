Pizza: medaglie ai pizzaiuoli che hanno divulgato l'arte

(ANSA) - NAPOLI, 07 DIC - Venticinque medaglie d'argento ai Pizzaiuoli che si sono particolarmente distinti per aver divulgato all'estero l'arte del Pizzaiuolo napoletano. A cinque anni dal riconoscimento UNESCO per l'arte del Pizzaiuolo, per il quale APN si è battuta da subito, cerimonia ufficiale alla Casina Pompeiana anche con Avpn e Fondazione Univerde.

"La nostra APN, Associazione Pizzaiuoli Napoletani - ha affermato il presidente, Sergio Miccù - si è battuta da subito per l'ottenimento di questo riconoscimento anche se in molti all'inizio erano titubanti. Siamo soddisfatti che anche a 5 anni di distanza si festeggia con gioia questa iscrizione dell'arte del Pizzaiuolo napoletano tra i beni immateriali dell'Umanità".

Hanno ricevuto il prestigioso premio, la medaglia d'argento coniata per l'occasione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato anche i pizzaiuoli APN Vincenzo Capuano, Pino Celio, Eduardo e Paolo Pagnani, Simone Fortunato, Raffaele Vincenzo e Rosario Giustiniani, Valentino Libro, Giovanni Capuozzo, Raffaele e Ciro Magnetti, Davide Civitiello, Pasquale Poerio, Vincenzo Pellone, Alberto Buonocore. (ANSA).