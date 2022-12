Casamicciola: verso funerali delle vittime in forma privata

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 05 DIC - Dopo la restituzione, stamani, delle salme alle famiglie c'è attesa ad Ischia per i funerali delle undici vittime recuperate dell'alluvione di Casamicciola di sabato 26 novembre. Tutta l'isola vuole rendere omaggio alle persone uccise dalla colata di fango ma, allo stato, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, l'orientamento dei familiari sarebbe quello di svolgere cerimonie separate in forma privata e non solenne.

Di questo, secondo quanto si è appreso, si è parlato nel pomeriggio durante un incontro con le autorità presso la basilica di Santa Maria Maddalena, quella della zona di Casamicciola più colpita dalla alluvione. (ANSA).