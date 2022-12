Casamicciola: domani riaprono alcune scuole ad Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 04 DIC - Riprenderanno domani le lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia, la primaria e per le scuole medie di cinque comuni di Ischia ad esclusione di Casamicciola. Mercoledì, invece, riprenderanno anche quelle degli istituti superiori di tutti i comuni isolani mentre per quelli di Casamicciola si saprà entro domani.

Da domani sarà anche parzialmente riaperta la strada statale 270 a Casamicciola ma, oltre ai mezzi di soccorso, potranno transitarvi soltanto gli autobus del servizio pubblico della Eav. (ANSA).