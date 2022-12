Casamicciola: auto rubata nella zona rossa, intervengono Cc

(ANSA) - ISCHIA, 04 DIC - E' stato trovato alla guida di una vettura rubata in una strada vicina a quelle coinvolte dalla frana di Casamicciola, e fermato dai carabinieri durante i controlli antisciacallaggio dopo l'evacuazione della zona rossa.

L'uomo, un 53enne già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione. L'auto è stata restituita al proprietario, che in questi giorni collabora con gli altri ischitani per aiutare chi è stato colpito dalla alluvione.

Durante i controlli svolti dai militari della locale stazione, inoltre, in piazza Di Maio un 30enne del posto è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. È stato segnalato alla Prefettura.

Durante il servizio sono state identificate 112 persone e controllati 75 veicoli. (ANSA).