Trovato con sigilli dello Stato falsi, 48enne ai domiciliari

(ANSA) - CASERTA, 02 DIC - I carabinieri hanno arrestato a Lusciano (Caserta) un 48enne sorpreso con documenti contraffatti e sigilli dello Stato. L'uomo, finito ai domiciliari, è stato fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di Lusciano, che gli hanno trovato addosso quattro carte di circolazione in bianco per veicoli. I militari, con i carabinieri del Nucleo Cinofili di Sarno, sono andati a casa dell'uomo dove hanno rinvenuto e sequestrato una copia fotostatica dell'abilitazione al comando di unità da diporto, vari fogli di carta velina con impressi i timbri dei comuni dell'hinterland napoletano di Mariglianella, Marano di Napoli e Giugliano in Campania, di Genova e Bologna. Sono stati inoltre trovati assegni bancari e cambiali, e un foglio di carta velina con impressi otto timbri della Capitaneria di Porto di Napoli.

(ANSA).